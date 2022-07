Joao Pedro-Torino, continua la trattativa: c’è una novità! (Di martedì 12 luglio 2022) Per confermare quanto di buono fatto l’anno scorso, con il decimo posto ottenuto in classifica in Serie A, e provare ad alzare l’asticella delle ambizioni, il Torino lavora sul mercato alla ricerca dei giusti profili per migliorare la rosa di Ivan Juri?. L’addio di Andrea Belotti ha lasciato una grande lacuna nel reparto offensivo granata, quindi il Ds Davide Vagnati ha l’arduo compito di trovare un sostituto adatto che possa guidare l’attacco del Toro. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, la dirigenza piemontese vorrebbe portare a Torino Joao Pedro. L’italo-brasiliano, che veste la maglia del Cagliari dalla stagione 2014/15, ha intenzione di lasciare la Sardegna e di non giocare la Serie B, cercando una nuova avventura altrove. Joao Pedro Cagliari ... Leggi su rompipallone (Di martedì 12 luglio 2022) Per confermare quanto di buono fatto l’anno scorso, con il decimo posto ottenuto in classifica in Serie A, e provare ad alzare l’asticella delle ambizioni, illavora sul mercato alla ricerca dei giusti profili per migliorare la rosa di Ivan Juri?. L’addio di Andrea Belotti ha lasciato una grande lacuna nel reparto offensivo granata, quindi il Ds Davide Vagnati ha l’arduo compito di trovare un sostituto adatto che possa guidare l’attacco del Toro. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, la dirigenza piemontese vorrebbe portare a. L’italo-brasiliano, che veste la maglia del Cagliari dalla stagione 2014/15, ha intenzione di lasciare la Sardegna e di non giocare la Serie B, cercando una nuova avventura altrove.Cagliari ...

