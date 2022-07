Corona non ci sta e scrive contro Ilary: “dichiarazioni accusatrici” (Di martedì 12 luglio 2022) Fabrizio Corona dal suo profilo Instagram lancia una stoccata a Ilary Blasi contro le affermazioni di ieri che esortano i giornali a “non speculare” sulla fine del suo matrimonio Prima la notizia in anteprima da parte di Dagospia della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi, poi in serata sono arrivati due comunicati disgiunti da parte dell’ex coppia ventennale. E adesso a commentare la nota inviata dalla conduttrice de L’Isola dei Famosi ci ha pensato Fabrizio Corona che dal suo profilo Instagram lancia una stoccata alla Blasi. Sì, perché Ilary nella sua nota ha scritto: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 luglio 2022) Fabriziodal suo profilo Instagram lancia una stoccata aBlasile affermazioni di ieri che esortano i giornali a “non speculare” sulla fine del suo matrimonio Prima la notizia in anteprima da parte di Dagospia della separazione di Francesco Totti eBlasi, poi in serata sono arrivati due comunicati disgiunti da parte dell’ex coppia ventennale. E adesso a commentare la nota inviata dalla conduttrice de L’Isola dei Famosi ci ha pensato Fabrizioche dal suo profilo Instagram lancia una stoccata alla Blasi. Sì, perchénella sua nota ha scritto: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre...

Pubblicità

teatrolafenice : Nasceva oggi a Berlino Carlos Kleiber, uno dei gioielli più preziosi - per alcuni il principale - della corona dell… - miia_2018 : Non solo in Italia: l'EMA comanda e i vassalli obbediscono. #QuartoLiquame - Jessicaworld22 : Jessica leggimi a sor....compra una corona di aglio e facci felici lo meritiamo suuu...e poi è contro le seccie qui… - allanpo22646751 : @LauraRiboldi1 se non si fosse trattato di un corona che ha il 99,999% di sopravvivenza, e la quantità dei 9 dovreb… - JL83X : cmq Corona non perdona davvero.......... baci #totti #ilary bello andare da silvietta a sparare cagate... proprio a… -