Ballando con le stelle 2022, Nino D’Angelo entra nel cast del programma? (Di martedì 12 luglio 2022) Sembra che anche Nino D'Angelo sia stato convinto da Milly Carlucci a partecipare come concorrente di Ballando con le stelle 2022. Nino D'Angelo entra nel cast di Ballando con le stelle 2022. Se le indiscrezioni di TV Blog dovessero essere confermate, il cantante napoletano farebbe parte del cast stellare che Milly Carlucci sta preparando per la diciassettesima edizione del talent show del sabato sera di Rai 1. Nino D'Angelo, l'ex caschetto degli anni ottanta, quando in televisione e sul grande schermo imperversavano le sue canzoni e i suoi film, potrebbe danzare sulla pista di Milly Carlucci dal prossimo 8 ottobre, data di inizio del programma. "Il direttore artistico ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 luglio 2022) Sembra che ancheD'Angelo sia stato convinto da Milly Carlucci a partecipare come concorrente dicon leD'Angeloneldicon le. Se le indiscrezioni di TV Blog dovessero essere confermate, il cantante napoletano farebbe parte delstellare che Milly Carlucci sta preparando per la diciassettesima edizione del talent show del sabato sera di Rai 1.D'Angelo, l'ex caschetto degli anni ottanta, quando in televisione e sul grande schermo imperversavano le sue canzoni e i suoi film, potrebbe danzare sulla pista di Milly Carlucci dal prossimo 8 ottobre, data di inizio del. "Il direttore artistico ...

Pubblicità

zazoomblog : Ballando Con Le Stelle che nome nel cast: Milly Carlucci pesca da Sanremo - #Ballando #Stelle #cast: #Milly - fIordeluna : @vantesbIoom io penso l'unica al mondo che lo conosce non per amici ma per ballando con le stelle dall'anno in cui… - Valeria48658892 : @isarma73 @AXBproduction @deliaduranoff Ballando con le stelle alex e Samanta - BITCHYFit : Famoso cantante nel cast di Ballando con le Stelle: il colpaccio di Milly - ParliamoDiNews : Famoso cantante nel cast di Ballando con le Stelle: il colpaccio di Milly #ballandoconlestelle #12luglio -