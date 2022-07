Alba Parietti scrive a Ilary e Francesco: “Voi e i vostri figli meritate un bellissimo finale” (Di martedì 12 luglio 2022) Tutti parlano della fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti, dai social alle spiagge, fan e telegiornali. Alba Parietti non si limita alle chiacchiere, scrive un messaggio lunghissimo, una lettera indirizzata a Ilary e Francesco. Ci viene in mente qualcosa di simile scritto un po’ di tempo fa da Simona Ventura, ma quel post arrivò troppo presto, quando la Blasi e Totti non erano ancora pronti a dire tutto, forse volevano provare a sistemare un po’ le cose o proteggere il più possibile i figli. Ieri sera l’atteso e triste annuncio della separazione è arrivato insieme a tutto il gossip, ai commenti, le critiche, la morbosità di chi scava alla ricerca di indizi ma c’è anche questo nel mondo dello spettacolo. Alba ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 luglio 2022) Tutti parlano della fine del matrimonio diBlasi eTotti, dai social alle spiagge, fan e telegiornali.non si limita alle chiacchiere,un messaggio lunghissimo, una lettera indirizzata a. Ci viene in mente qualcosa di simile scritto un po’ di tempo fa da Simona Ventura, ma quel post arrivò troppo presto, quando la Blasi e Totti non erano ancora pronti a dire tutto, forse volevano provare a sistemare un po’ le cose o proteggere il più possibile i. Ieri sera l’atteso e triste annuncio della separazione è arrivato insieme a tutto il gossip, ai commenti, le critiche, la morbosità di chi scava alla ricerca di indizi ma c’è anche questo nel mondo dello spettacolo....

