Accusato di duplice omicidio di pazienti | arrestato un infermiere a Catania

(Di martedì 12 luglio 2022) Undi un ospedale di, Vincenzo Villani Conti, di 50 anni, è statodalla polizia con l'accusa di. L'uomo, finito in carcere su richiesta della Procura etnea, avrebbe causato la morte dei dueattraverso la somministrazione dei farmaci 'Diazepam' e 'Midazolam'.Dagli accertamenti tecnici e dalle analisi tossicologiche disposti dalla Procura dopo la riesumazione dei cadaveri, è emersa la presenza di di "tracce significative" dei due farmaci che non risultavano nelle prescrizioni mediche delle vittime. I due, secondo quanto ricostruito dalla Procura di, sarebbero morti durante il turno notturno di lavoro dell'nel reparto di Medicina e chirurgia.

La misura cautelare è stata firmata dal gip lo scorso 5 luglio. Farmaci somministrati "con modalità estranee" alla terapia.