1 italiano su 3 non soddisfatto dei propri polmoni (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Un italiano su tre non è pienamente soddisfatto della salute dei propri polmoni, soprattutto i fumatori (54%) e chi vive in aree inquinate (35%). Quando poi le vie respiratorie hanno problemi, si percepisce di più e più frequentemente, rispetto alla media, un grande senso di fatica (il 60%, più 17 punti percentuali rispetto alla popolazione generale), mancanza di fiato (54%, +25%), disturbi del sonno come russamento e apnee notturne (59%, +18%), tosse frequente o cronica (53%, +29%), iperproduzione di muco (51%, +26%), respiri con sibilo o rantoli (48%, +29%). È quanto emerge dall’indagine condotta da AstraRicerche per il lancio di “Viaggio nel respiro”, l’iniziativa educazionale parte della campagna “Proteggi i tuoi polmoni”, promossa da Zambon Italia, per spiegare in modo semplice ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Unsu tre non è pienamentedella salute dei, soprattutto i fumatori (54%) e chi vive in aree inquinate (35%). Quando poi le vie respiratorie hanno problemi, si percepisce di più e più frequentemente, rispetto alla media, un grande senso di fatica (il 60%, più 17 punti percentuali rispetto alla popolazione generale), mancanza di fiato (54%, +25%), disturbi del sonno come russamento e apnee notturne (59%, +18%), tosse frequente o cronica (53%, +29%), iperproduzione di muco (51%, +26%), respiri con sibilo o rantoli (48%, +29%). È quanto emerge dall’indagine condotta da AstraRicerche per il lancio di “Viaggio nel respiro”, l’iniziativa educazionale parte della campagna “Proteggi i tuoi”, promossa da Zambon Italia, per spiegare in modo semplice ...

