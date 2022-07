Nuova casa per lo studio medico di Tragliatella

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 11 luglio 2022) Fiumicino – “Insieme al delegato del sindaco per il Nord del territorio, Stefano Pontoni, e con la collaborazione di don Cleo, abbiamo trovato la soluzione per il locale in cui ladottoressa che prenderà servizio a(leggi qui) riceverà gli assistiti”. Lo fa sapere, in una nota, la consigliera Paola Magionesi. “Si tratta di una stanza che si trova nella sagrestia della chiesa di San Francesco d’Assisi che il parroco ha gentilmente messo a disposizione del servizio di ambulatorio – spiega Magionesi -. In questo modo, in attesa che il locale di Arsial torni agibile, le persone che vivono apotranno comunque fare affidamento su un servizio fondamentale come quello deldi base”. “Arsial ha già stanziato i fondi per il rifacimento del tetto del vecchio locale – sottolinea Pontoni – che ...