(Di lunedì 11 luglio 2022) Adaiin Qatar, in cui giocherà nel girone con Usa, Inghilterra e Galles, l'ha deciso dire il ct della nazionale, il croato Dragan. La decisione è stata presa ...

Pubblicità

glooit : Iran esonera ct Skocic a cinque mesi dai Mondiali leggi su Gloo - sportface2016 : #WCQ2022 | #Iran esonera il commissario tecnico Dragan #Skokic -

Agenzia ANSA

Skocic, 53 anni, era alla guida della squadra dal febbraio del 2020, quando aveva preso il posto del belga Marc Wilmots, dimessosi dopo il deludente inizio dell'nelle prime tre partite delle ...In quell'occasione aveva preso il posto del belga Marc Wilmots, dimessosi dopo il deludente inizio dell'nelle prime tre partite delle qualificazioni mondiali. Ma sotto la guida di Skocic la ... Iran esonera ct Skocic a cinque mesi dai Mondiali (ANSA) - TEHERAN, 11 LUG - A cinque mesi dai Mondiali in Qatar, in cui giocherà nel girone con Usa, Inghilterra e Galles, l'Iran ha deciso ...L'Iran decide di esonerare senza dare alcuna spiegazione il proprio allenatore, il croato Skokic: era arrivato nel febbraio di due anni fa.