Ilary Blasi e Francesco Totti si separano?: “Stasera un comunicato congiunto” (Di lunedì 11 luglio 2022) Sembra non ci siano più speranze per la coppia, sembra che Stasera Ilary Blasi e Francesco Totti annunceranno la separazione. Ma davvero Totti e Ilary Blasi si sono separati, hanno deciso di lasciarsi per sempre? L’anticipazione è di Dagospia, ancora una volta Roberto D’Agostino parla della fine del matrimonio di Ilary e Francesco ma molti pensano non sia vero, lo penseranno fino all’annunciato comunicato. L’attesa è fino a Stasera, sapremo se lo scoop di Dagospia è reale o se ancora una volta la conduttrice e l’ex calciatore difenderanno la famiglia, la loro vita. L’anticipazione è di quelle che annunciano una fine attesa da molti ma che altri non avrebbero mai ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 11 luglio 2022) Sembra non ci siano più speranze per la coppia, sembra cheannunceranno la separazione. Ma davverosi sono separati, hanno deciso di lasciarsi per sempre? L’anticipazione è di Dagospia, ancora una volta Roberto D’Agostino parla della fine del matrimonio dima molti pensano non sia vero, lo penseranno fino all’annunciato. L’attesa è fino a, sapremo se lo scoop di Dagospia è reale o se ancora una volta la conduttrice e l’ex calciatore difenderanno la famiglia, la loro vita. L’anticipazione è di quelle che annunciano una fine attesa da molti ma che altri non avrebbero mai ...

trash_italiano : Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi in modo consensuale. - _disagiulia_ : Cari Francesco Totti e Ilary Blasi io oggi pomeriggio lavoro, dovreste avere un po' di rispetto almeno di questo. - davidedesario : Totti e Ilary Blasi, la separazione: l'annuncio con un comunicato congiunto alle 19 #leggo #asroma - giusymc98 : In fondo l’Italia è da 20 anni una repubblica fondata su Totti e ilary Blasi. - Lucillalucilla7 : @trash_italiano Spero che si sbagli come è successo altre volte , Totti ed Ilary Blasi sono un pezzo di cuore, e, s… -