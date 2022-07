Crolla una giostra a Palma Campania | una decina di bambini feriti

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 11 luglio 2022) È una delle giostre che si vengono installate, spesso e volentieri, nei parchi gioco sparsi per le varie cittadine italiane durante l’estate. Quella dei cosiddetti “seggiolini volanti” (conosciuta anche come “calcinculo”). Una si trovava anche nel piazzale destinato a parcheggio di via Querce, nel centro della città di(in provincia di Napoli). Domenica pomeriggio, quell’attrazione èta (per motivi ancora da accertare) mentre a “bordo” si trovavano numerosi. Unadi loro sono rimastida quella struttura che si è accartocciata su sé stessa. Per fortuna, però, nessuno di loro è stato ricoverato in gravi condizioni.unae travolge una ...