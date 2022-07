Cede giostra, i residenti: “Tragedia sfiorata, è stato un miracolo” (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl crollo della giostra avvenuto ieri sera in via Querce a Palma Campania (Na) è avvenuto quando il nuovo ‘giro’ era appena iniziato, quindi con i sediolini in movimento ma non ancora sollevati del tutto, e a velocità ridotta rispetto a quanto sarebbe accaduto dopo pochi secondi. “E’ un miracolo che non ci siano state vittime”, commentano oggi i residenti del quartiere osservando il groviglio di lamiere e sediolini. La giostra, insieme ad altre, era stata allestita da pochi giorni in occasione della festa della Madonna delle Grazie, “che ha fatto il miracolo”, dice una anziana facendosi il segno della croce. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl crollo dellaavvenuto ieri sera in via Querce a Palma Campania (Na) è avvenuto quando il nuovo ‘giro’ era appena iniziato, quindi con i sediolini in movimento ma non ancora sollevati del tutto, e a velocità ridotta rispetto a quanto sarebbe accaduto dopo pochi secondi. “E’ unche non ci siano state vittime”, commentano oggi idel quartiere osservando il groviglio di lamiere e sediolini. La, insieme ad altre, era stata allestita da pochi giorni in occasione della festa della Madonna delle Grazie, “che ha fatto il”, dice una anziana facendosi il segno della croce. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

