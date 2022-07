Calciomercato Napoli: le mosse per arrivare a Dybala (Di lunedì 11 luglio 2022) Paulo Dybala è certamente il calciatore che più infiamma i sogni dei tifosi, e in questa sessione di Calciomercato può davvero essere la pedina più importante a muoversi in Serie A. Per l’argentino sono diverse le squadre pronte a far follie. Il Napoli di Spalletti, dopo l’addio di Mertens, sembra essere disposta a mettere sul piatto un ricco conguaglio economico per assicurarsi le prestazioni del fantasista albiceleste. Calciomercato Napoli: le cifre per Dybala Il Napoli in questa sessione di Calciomercato ha perso diversi pezzi pregiati. L’obbiettivo principale dichiarato nel corso della scorsa stagione, che era quello di abbassare il monte ingaggi, è stato ampiamente raggiunto. Si tratta per diversi rinnovi (Koulibaly su tutti), ma quel che è ... Leggi su zon (Di lunedì 11 luglio 2022) Pauloè certamente il calciatore che più infiamma i sogni dei tifosi, e in questa sessione dipuò davvero essere la pedina più importante a muoversi in Serie A. Per l’argentino sono diverse le squadre pronte a far follie. Ildi Spalletti, dopo l’addio di Mertens, sembra essere disposta a mettere sul piatto un ricco conguaglio economico per assicurarsi le prestazioni del fantasista albiceleste.: le cifre perIlin questa sessione diha perso diversi pezzi pregiati. L’obbiettivo principale dichiarato nel corso della scorsa stagione, che era quello di abbassare il monte ingaggi, è stato ampiamente raggiunto. Si tratta per diversi rinnovi (Koulibaly su tutti), ma quel che è ...

