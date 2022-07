Angelo Guglielmi | addio allo storico direttore di Rai3 | aveva 93 anni | lanciò Santoro e Augias

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' morto Angelo Guglielmi, storico direttore di Rai3. Lanciò programmi che hanno fatto la storia e personaggi come… - fabfazio : Angelo Guglielmi ha cambiato la Tv rendendola contemporanea e imponendo una rigorosa linea narrativa alle cose che… - HuffPostItalia : È morto Angelo Guglielmi, storico direttore di Rai3, ha lanciato Blob e Chi l'ha visto?, Avanzi e Quelli che il cal… - Luxgraph : È morto Angelo Guglielmi, storico direttore di Rai3 I suoi programmi hanno fatto la storia della tv #corriere… - Stelladiana101 : RT @cjmimun: addio ad Angelo Guglielmi,storico direttore di rai3,grande innovatore della tv,rip -

Lutto nel mondo della tv. È morto nella notte all'età di 93 anni Angelo Guglielmi. Si è spento nel sonno. Storico direttore di Rai3, lanciò programmi che hanno fatto la storia della rete e della tv pubblica, oltre che personaggi come Corrado Augias, Michele Santoro, Serena Dandini e Fabio...