A Fiumicino torna Spaghettongola | menù | date | orari e…nuova location

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 11 luglio 2022)– Dal 29 luglio al 7 agostoa essere la capitale degli spaghetti alle vongole lupino: in scena la tredicesima edizione della ‘’. L’organizzazione è affidata come sempre all’associazione ‘Il Faro all’Orizzonte’ del presidente Stefano Conforzi. La novità di quest’anno è la nuova la: l’area antistante il campo sportivo Cetorelli (via del Faro 75) con più parcheggi e più spazi. Aperti tutte le sere dalle 19. La domenica anche a pranzo. Tante specialità. Oltre ai famosi spaghetti alle vongole lupino si potranno gustare la frittura di calamari e gamberi, le bruschette con cozze e vongole, i soutè l’insalata di polpo e patate. Il tutto accompagnato da eventi musicali e di intrattenimento imperdibili (ben due spettacoli ogni sera), stand e divertimento per i più ...