Uomini e Donne, ex tronista spende quasi 2mila euro per partorire (Di domenica 10 luglio 2022) L’ex tronista Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan, modella anche lei ex tronista della versione spagnola di Uomini e Donne (Hombres y mujeres) tra pochi giorni stringeranno tra le braccia la loro primogenita, Gala. E il parto della piccola avverrà con tutti i lussi possibili e immaginabili, per lei e la sua giovane mamma. Rispondendo alle domande su Instagram, infatti, Violeta Mangrinan ha rivelato ai suoi follower che darà alla luce la figlia con tutti i comfort possibili e immaginabili. Per questo motivo, per la modica (si fa per dire) cifra di 1900 euro, lei e Fabio Colloricchio hanno deciso di affittare una stanza privata presso una clinica esclusiva di Madrid, la Monteprincipe di Boadilla.“Il miglior investimento della mia vita. Avevo l’opportunità di farlo e l’ho fatto”, ha commentato Violeta ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 10 luglio 2022) L’exFabio Colloricchio e Violeta Mangrinan, modella anche lei exdella versione spagnola di(Hombres y mujeres) tra pochi giorni stringeranno tra le braccia la loro primogenita, Gala. E il parto della piccola avverrà con tutti i lussi possibili e immaginabili, per lei e la sua giovane mamma. Rispondendo alle domande su Instagram, infatti, Violeta Mangrinan ha rivelato ai suoi follower che darà alla luce la figlia con tutti i comfort possibili e immaginabili. Per questo motivo, per la modica (si fa per dire) cifra di 1900, lei e Fabio Colloricchio hanno deciso di affittare una stanza privata presso una clinica esclusiva di Madrid, la Monteprincipe di Boadilla.“Il miglior investimento della mia vita. Avevo l’opportunità di farlo e l’ho fatto”, ha commentato Violeta ...

Pubblicità

rubio_chef : Solo a giugno gli occupanti nazisti dell’esperimento coloniale d’occupazione e apartheid israeliano hanno arrestato… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - svnshinelouiis : RT @pastaIpesto: spiace ma il modo in cui il 99% degli uomini parla delle donne quando le donne non sono presenti mi fa venire i brividi no… - ShakaVirgoXXX : WIMBLEDON 2022 DONNE VINCE UNA RUSSA UOMINI VINCE IL RE DEI NO-VAX DIREI CHE NON SI POTEVA CHIEDERE DI MEGLIO -