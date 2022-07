(Di domenica 10 luglio 2022) Attimi distamani, domenica 10 luglio 2022,ferroviaria didove unaè stata colpita da undi. L’incidente si è verificato intorno alle 13.00. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco mentre laè stata subito soccorsa. Passante ferita ad una gamba Nello specifico la persona si trovava all’ingresso delladiquando improvvisamente è stata raggiunta da una porzione diferendola ad una gamba. Prontamente i Vigili del Fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza l’area rimuovendo le parti pericolanti. Accertamenti sono tuttora in corso sull’accaduto da parte delle forze dell’ordine. Crollo palazzina a Torre ...

Pubblicità

CauseSanti : Sante #Rufina e #Seconda martiri. Due ragazze cristiane della prima ora. Lo sono anche i loro fidanzati che però… - fanpage : Secondo quanto ricostruito finora, numerose persone si sono affrontate a calci e pugni ma anche con cocci di bottig… - CorriereCitta : Paura alla Stazione di Civitavecchia: pezzo di cornicione si stacca e colpisce una donna - holdontoyou13 : @Sara43825426 @itsm4rti Tipo Umberto lo capisco benissimo...per me è negativo sopr se sei giovane ma dipende molto… - Diukvalanga : Che sofferenza fino alla fine, che ansia, che paura, grande #Leclerc, peccato per #Sainz, super #Hamilton, e super… -

Fanpage.it

Attimi diin pista quando le fiamme hanno avvolto la monoposto dello spagnolo: il pilota è ... partito dalla pole position davanti al monegasco grazievittoria nella Sprint Race di ieri. ...Dopo una gara con la Ferrari tra i protagonisti, in lotta con la Red Bull di Max Verstrappen, con Perez uscito subitopartenza, il team di Maranello deve fare i conti con un nuovo problema. Al ... Paura in strada, rissa a Lignano Sabbiadoro: giovane colpito alla testa, è grave Attimi di paura stamani, domenica 10 luglio 2022, alla stazione ferroviaria di Civitavecchia dove una donna è stata colpita da un pezzo di cornicione. L’incidente si è verificato intorno alle 13.00. S ...Da Monza – La prima metà della 6h di Monza 2022 del WEC si è conclusa con un terribile ma tutto sommato innocuo incidente per Henrique Chaves, al volante della Aston Martin #33 del team TF Sport. Il p ...