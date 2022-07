Marmolada: soccorritori recuperano ancora resti e attrezzatura delle 11 vittime (Di domenica 10 luglio 2022) Canazei, 10 lug. (Adnkronos) - I soccorritori che sono all'opera a valle della valanga che domenica scorsa ha travolto e ucciso 11 alpinisti sono ancora a lavoro e continuano a recuperare resti e attrezzatura di chi non riuscito a salvarsi dal crollo di ghiaccio e rocce. Il bilancio è definitivo e non si cercano più dispersi, ma le ricerche andranno avanti per recuperare quanto più è possibile. Una pietas umana che ieri i familiari delle vittime hanno potuto personalmente riconoscere agli operatori del soccorso alpini, dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine che hanno partecipato alla messa a Canazei in ricordo delle vittime. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Canazei, 10 lug. (Adnkronos) - Iche sono all'opera a valle della valanga che domenica scorsa ha travolto e ucciso 11 alpinisti sonoa lavoro e continuano a recuperaredi chi non riuscito a salvarsi dal crollo di ghiaccio e rocce. Il bilancio è definitivo e non si cercano più dispersi, ma le ricerche andranno avanti per recuperare quanto più è possibile. Una pietas umana che ieri i familiarihanno potuto personalmente riconoscere agli operatori del soccorso alpini, dei vigili del fuoco,forze dell'ordine che hanno partecipato alla messa a Canazei in ricordo

