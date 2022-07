Guns N’Roses a Milano 2022: orari, scaletta canzoni e biglietti del concerto (Di domenica 10 luglio 2022) Guns N’Roses a Milano 2022: domenica 10 luglio la band internazionale fa tappa in Italia, dopo i problemi con l’evento a Glasgow. Ecco di seguito tutte le info sull’evento. Guns N’Roses a Milano 2022: orari I Guns N’Roses sono di scena allo stadio San Siro di Milano, domenica 10 luglio 2022. Alle ore 21 è in programma l’inizio del concerto della band. Alle ore 15 si apriranno i cancelli e di seguito tutti le info degli orari per il ritiro biglietti ed ingressi: Dalle 13:45 alle 14:15 Ritiro Ultimate Vip Pack Alle 14:30 Ingresso Ultimate Vip Pack Dalle 12:30 alle 14:30 Ritiro Gold Circle Early Entry 14:45 Ingresso Gold ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 10 luglio 2022): domenica 10 luglio la band internazionale fa tappa in Italia, dopo i problemi con l’evento a Glasgow. Ecco di seguito tutte le info sull’evento.sono di scena allo stadio San Siro di, domenica 10 luglio. Alle ore 21 è in programma l’inizio deldella band. Alle ore 15 si apriranno i cancelli e di seguito tutti le info degliper il ritiroed ingressi: Dalle 13:45 alle 14:15 Ritiro Ultimate Vip Pack Alle 14:30 Ingresso Ultimate Vip Pack Dalle 12:30 alle 14:30 Ritiro Gold Circle Early Entry 14:45 Ingresso Gold ...

Pubblicità

Cilo1979 : @settecoppeotto A proposti di concerti…ho un biglietto da vendere per i Guns n’Roses di questa sera a San siro (un… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: La scaletta del concerto dei Guns N'Roses a Milano - twoghostsarix : RT @calvdrinkvodka: Vendo due biglietti per i Guns n’ roses domani a San Siro a prezzo stracciato. Settore 141 molto vicino al palco. Non p… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: La scaletta del concerto dei Guns N'Roses a Milano - VirginRadioIT : Guns N' Roses a #Milano: tutte le info utili per il concerto allo Stadio #SanSiro ?? Orari, ingressi, biglietti, map… -