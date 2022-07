Formula1, vince la Ferrari in Austria: Gran Premio tra colpi di scena e tifosi sotto accusa (Di domenica 10 luglio 2022) L’undicesima tappa del Mondiale di Formula1 2022 vede trionfare il pilota della Ferrari Charles Leclerc; una vittoria più che meritata che arriva nel mezzo di numerosi colpi di scena. Un Gran Premio ricco di adrenalina e agonismo, nel quale però non sono mancati bocconi amari e polemiche sugli spalti arrivati all’attenzione dell’organizzazione. Si tinge di rosso il cielo d’Austria con la terza vittoria stagionale di Charles Leclerc. Il pilota monegasco, al volante della Ferrari, sale sul gradino più alto del podio al Red Bull Ring; dopo una sfida accesissima, dal primo all’ultimo giro, contro il driver campione del mondo in carica Max Verstappen. @Credits AnsaUna gloria e una delusione per il team di Maranello che, dopo oltre metà gara, è costretto al ... Leggi su velvetmag (Di domenica 10 luglio 2022) L’undicesima tappa del Mondiale di2022 vede trionfare il pilota dellaCharles Leclerc; una vittoria più che meritata che arriva nel mezzo di numerosidi. Unricco di adrenalina e agonismo, nel quale però non sono mancati bocconi amari e polemiche sugli spalti arrivati all’attenzione dell’organizzazione. Si tinge di rosso il cielo d’con la terza vittoria stagionale di Charles Leclerc. Il pilota monegasco, al volante della, sale sul gradino più alto del podio al Red Bull Ring; dopo una sfida accesissima, dal primo all’ultimo giro, contro il driver campione del mondo in carica Max Verstappen. @Credits AnsaUna gloria e una delusione per il team di Maranello che, dopo oltre metà gara, è costretto al ...

