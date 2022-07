Come sta cambiando il sistema bancario (Di domenica 10 luglio 2022) Questa sera Zuppa economica domenica con Lando Maria Sileoni, segretario generale di Fabi, e Leopoldo Gasbarro, curatore di Economia e Finanza. Vi aspetto il 16-17 luglio a Bari per la festa della Ripartenza. Per info e prenotazioni www.laripartenza.it. L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di domenica 10 luglio 2022) Questa sera Zuppa economica domenica con Lando Maria Sileoni, segretario generale di Fabi, e Leopoldo Gasbarro, curatore di Economia e Finanza. Vi aspetto il 16-17 luglio a Bari per la festa della Ripartenza. Per info e prenotazioni www.laripartenza.it. L'articolo proviene da Nicola Porro.

Pubblicità

CarloCalenda : Andata: centro a voi e polo del buongoverno a noi; Presidente operaio a voi e rivoluzione liberale a noi; Di Maio,… - GianlucaVasto : Qualcuno sta facendo nuovamente capolino sui social ... con appelli alla lealtà (che coraggio!!!). Non accanitevi:… - gippu1 : Gli insulti e le urla sconnesse di #Kyrgios verso il resto del mondo acquistano improvvisamente un senso se si pens… - The_Real_Ref : RT @MarianoFroldi: Ma come sta quel simpaticone di Marko... avete notizie? Oggi il sorriso mi sa che glielo abbiamo tolto... #AustrianGP #… - Lellasilvi : RT @iasius_1: Sta facendo più opposizione #Conte pur dentro il governo #Draghi che non la #Meloni, che poi la sua è un'opposizione fittizia… -