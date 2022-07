Calciomercato.com – ?L’Italia al test Francia: è dura, ma si può andare avanti. Le Azzurre per riscattare le delusioni degli uomini | Primapagina (Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-10 10:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: L’onda, anche se la percepiscono in pochi, è pronta a ingigantirsi e a deflagrare. E, se L’Italia del calcio femminile battesse questa sera la Francia, una delle favorite al successo finale all’Europeo, scattato quattro giorni fa in Inghilterra, sicuramente verrebbe a ricrearsi quel fenomeno di entusiasmo, partecipazione e consenso che accompagnò le Azzurre fino ai quarti del Mondiale francese di tre anni fa. Francia – L’esordio è durissimo, sostanzialmente proibitivo. Ma se nel calcio vincessero sempre e solo i favoriti si smetterebbe di giocare. Anche la Spagna è fortissima, ma nell’ultima amichevole prima della partenza per l’Inghilterra, ha pareggiato 1-1 con le ... Leggi su justcalcio (Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-10 10:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: L’onda, anche se la percepiscono in pochi, è pronta a ingigantirsi e a deflagrare. E, sedel calcio femminile battesse questa sera la, una delle favorite al successo finale all’Europeo, scattato quattro giorni fa in Inghilterra, sicuramente verrebbe a ricrearsi quel fenomeno di entusiasmo, partecipazione e consenso che accompagnò lefino ai quarti del Mondiale francese di tre anni fa.– L’esordio è durissimo, sostanzialmente proibitivo. Ma se nel calcio vincessero sempre e solo i favoriti si smetterebbe di giocare. Anche la Spagna è fortissima, ma nell’ultima amichevole prima della partenza per l’Inghilterra, ha pareggiato 1-1 con le ...

