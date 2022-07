Atalanta, Scalvini: 'Pronto a tornare in Europa, tra centrocampo e difesa...' (Di domenica 10 luglio 2022) Al termine della prima amichevole stagionale dell’Atalanta, terminata 15-0 contro la Rappresentativa Valseriana, ha parlato ai microfoni... Leggi su calciomercato (Di domenica 10 luglio 2022) Al termine della prima amichevole stagionale dell’, terminata 15-0 contro la Rappresentativa Valseriana, ha parlato ai microfoni...

Pubblicità

Atalanta_FR : Les titulaires pour le premier match amical contre la Rappresentativa Val Seriana : Sportiello ; Zortea, Okoli, Pa… - Atalanta_BC : ?? Così in campo per la prima amichevole stagionale! ?? Our Starting XI to face Rappresentativa Valseriana Sportiell… - sportli26181512 : Oggi giocherebbero così, le formazioni tipo delle venti squadre della Serie A: ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini,… - serieApallone : Atalanta, il futuro è ora: blindato un campione del domani: Atalanta: la società vuole tornare quant...... leggi d… - periodicodaily : L'Atalanta pensa a Warren Bondo. Scalvini rinnova, pressing per Pinamonti #atalanta #calciomercato @lavocedelduke -