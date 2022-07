Anna Tatangelo, il selfie in bikini fa girare la testa | Fisico da modella (Di domenica 10 luglio 2022) Anna Tatangelo ha fatto girare la testa a parecchi dei suoi fan: avete visto il selfie in bikini? Guardate che Fisico da modella. La cantante italiana è ormai nota per la sua proverbiale bellezza. Questa volta, però, ha lasciato tutti di stucco con delle immagini incredibili: le avete viste? Con la sua voce inconfondibile, Anna L'articolo Anna Tatangelo, il selfie in bikini fa girare la testa Fisico da modella chemusica.it. Leggi su chemusica (Di domenica 10 luglio 2022)ha fattolaa parecchi dei suoi fan: avete visto ilin? Guardate cheda. La cantante italiana è ormai nota per la sua proverbiale bellezza. Questa volta, però, ha lasciato tutti di stucco con delle immagini incredibili: le avete viste? Con la sua voce inconfondibile,L'articolo, ilinfaladachemusica.it.

Pubblicità

jblasa : Anna Tatangelo in concerto a Bellantone ?? Lunedì 8 Agosto 2022 #annatatangelo #tatangelo2022 #bellantone… - redazionerumors : Nell'ultimo periodo la bellissima Anna Tatangelo non smette di stupire i suoi follower con scatti osé e pose alquan… - tarmablu : Anna Tatangelo ha offerto un grande mantra. Fate barattolini di pazienza. Il karma è una puttana che agisce sul lun… - insaniaekitsune : ragazzi a volte mi sento anna tatangelo rinchiusa nel corpo di giustino di 'leone il cane fifone' - zazoomblog : Anna Tatangelo in piscina visione paradisiaca: ”Stanno uscendo dal costume” – VIDEO - #Tatangelo #piscina #visione -