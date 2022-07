Tron | Come 40 anni fa vedevamo il futuro

(Di sabato 9 luglio 2022)usciva nei cinema il 9 luglio 1982: è stato il primo film a usare la computer grafica, con un risultato che allora era strabiliante e che oggi lo rende un'opera caratterizzata da un'estetica unica; 40fa provava a prevedere il nostro, il classico della fantascienza prodotto dalla Disney, usciva nei cinema proprio 40fa, il 9 luglio 1982. Si tratta di un film storico per molti motivi. È infatti il primo film a usare la computer grafica, con un risultato che allora era strabiliante e che oggi ci appare ingenuo. Ma proprio questo rendeun film caratterizzato da un'estetica unica, originalissima, mai più ritrovata in un film di fantascienza. È un film che, 40fa, provava a prevedere il nostro: osando molto, ma ...

Ma è interessante, che tra gli animatori vedeva un giovane Tim Burton e Moebius, abbia anticipato molti discorsi e molti film che sarebbero poi ... Inizialmente concepito come breve corto animato, principalmente come demo promozionale per lo studio di animazione di Linsberg, quello che sarebbe divenuto Tron era una produzione in cel animation ...