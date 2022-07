Terzi è subito la regina degli Italiani: 3 ori, un argento e un record per lei a Napoli (Di sabato 9 luglio 2022) Nuoto paralimpico La 26enne stella azzurra di Arzago illumina la prima giornata dei Tricolori: vince nei 50 e nei 100 stile e firma il primato italiano con la Pol. Ha Varese. Super bottino della Phb: 18 medaglie, quattro di Laifa. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 9 luglio 2022) Nuoto paralimpico La 26enne stella azzurra di Arzago illumina la prima giornata dei Tricolori: vince nei 50 e nei 100 stile e firma il primato italiano con la Pol. Ha Varese. Super bottino della Phb: 18 medaglie, quattro di Laifa.

Pubblicità

LEBBY4EVER : RT @webecodibergamo: Giulia comincia col botto ai Tricolori - webecodibergamo : Giulia comincia col botto ai Tricolori - ilucurma : La tua azienda ha avuto un forte consumo di energia elettrica nel primo e nel secondo trimestre di quest'anno? Sai… - GandalfGrigioOf : @MAX_ITA_LT_69 @googleanalytics No, noi non dobbiamo togliere niente subito. Lavoriamo conto terzi, sono i clienti… - GandalfGrigioOf : @Gabry89 @prevenzione e poi avere 90 giorni per togliere GA dopo aver trovato alternative compatibili con le necess… -