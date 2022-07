Superbonus 110% cosa ci aspetta dopo le modifiche (Di sabato 9 luglio 2022) Superbonus 110%: dovrebbero essere scavalcati i vincoli dei soli clienti professionali come soggetti a cui le banche potevano cedere i crediti. Con questa modifica si tenta di far ripartire il mercato dei crediti e rimediare allo stop dei cantieri che è una delle questioni su cui insistono diverse componenti, a partire dal ministro del lavoro Orlando passando per le sigle sindacali. In particolare infatti l’occupazione nel settore edile, ma anche molte imprese, non stanno vivendo un ottimo momento e questi meccanismi potrebbero, invece, invertire la rotta. In particolare Confartigianato afferma come 47mila le imprese hanno crediti che non possono vendere, e il dramma di un corto di liquidità è alle porte. Il presidente del Consiglio non è un amante del Superbonus: pensa che i costi siano alti come le frodi (oltre 5,6 miliardi di ... Leggi su italiasera (Di sabato 9 luglio 2022): dovrebbero essere scavalcati i vincoli dei soli clienti professionali come soggetti a cui le banche potevano cedere i crediti. Con questa modifica si tenta di far ripartire il mercato dei crediti e rimediare allo stop dei cantieri che è una delle questioni su cui insistono diverse componenti, a partire dal ministro del lavoro Orlando passando per le sigle sindacali. In particolare infatti l’occupazione nel settore edile, ma anche molte imprese, non stanno vivendo un ottimo momento e questi meccanismi potrebbero, invece, invertire la rotta. In particolare Confartigianato afferma come 47mila le imprese hanno crediti che non possono vendere, e il dramma di un corto di liquidità è alle porte. Il presidente del Consiglio non è un amante del: pensa che i costi siano alti come le frodi (oltre 5,6 miliardi di ...

