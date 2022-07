Sri Lanka | il presidente Gotabaya Rajapaksa in fuga dal paese in rivolta Potrebbe essere scappato a bordo di una nave militare

(Di sabato 9 luglio 2022) Migliaia di persone hanno dato vita a una protesta colossale. Una folla oceanica si è radunata davanti al palazzo presidenziale, finendo per riuscire nell’intento di assaltarlo, nel cuore della capitale commerciale dello Sri, Colombo, chiedendo le dimissioni del, accusato di cattiva gestione del governo e di aver generato una crisi economica senza precedenti. Il, nel frattempo, èe sui social sono comparsi dei video chero aver ripreso il momento in cui sale adella SLNS Gajabahu, pattugliatore offshore avanzato della Marina dello SriL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - Agenzia_Ansa : Il presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa è fuggito dopo che dimostranti anti-governativi hanno circondato e… - Tg3web : Dopo giorni di proteste, nello Sri Lanka la rabbia dei manifestanti per la situazione economica ha raggiunto e trav… - misstalgiesh : RT @agambella: Una folla enorme ha assaltato il palazzo presidenziale di Colombo nello Sri Lanka. L'azione al culmine di settimane di prot… - ClaudioZavatti1 : RT @Lorellastelle: ?? Colombo. Nuovo impressionante video dallo Sri Lanka Una folla immensa ha completatamente circondato il palazzo presi… -

RaiNews

Migliaia di manifestanti hanno preso d'assalto la residenza ufficiale del presidente nella capitale dello, dopo mesi di crescente rabbia pubblica per la peggiore crisi economica del paese. Questo video diffuso sui social mostra i manifestanti all'interno della residenza che inneggiavano slogan ...Migliaia di manifestanti hanno fatto irruzione nella residenza presidenziale a Colombo, nello. Fonti della Difesa hanno annunciato che il presidente Gotabaya Rajapaksa è fuggito dal palazzo. Dopo alcune ore l'ondata di proteste per la grave crisi economica nel Paese ha portato alle ... Sri Lanka stritolato dalla crisi: il presidente fugge dal palazzo, residenza assaltata Il presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa è fuggito, dopo che dimostranti anti-governativi avevano circondato la sua residenza. Lo riferisce l’Ansa citando fonti della Difesa del Paese. Un’enor ...I dimostranti hanno assaltato la residenza del presidente mentre in città era in corso un corteo di protesta per denunciare la crisi economica e politica ...