"Poche certezze sugli account falsi" Giravolta Musk: non compro Twitter (Di sabato 9 luglio 2022) Doveva essere l'operazione finanziaria del secolo , per tutte le implicazioni non solo economiche, e invece Elon Musk, il fantasioso, visionario e talvolta incontenibile miliardario fondatore di Tesla ... Leggi su motori.quotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Doveva essere l'operazione finanziaria del secolo , per tutte le implicazioni non solo economiche, e invece Elon, il fantasioso, visionario e talvolta incontenibile miliardario fondatore di Tesla ...

Pubblicità

VinzRaffa : @PlinskyIena @AlfredoPedulla Quindi non si può dire nulla? È oggettivo che siamo in ritardo e questo poi lo paghi,… - sottomarca : @__Jandoo milly in questi video c’è sempre, è la nostra costante in questa vita di poche certezze - armando_rizzi : @DarioBallini Una delle poche certezze in questo travagliato periodo! - AndreaCaucci : @CarloCalenda Una delle poche certezze che ho è che sicuramente all'Italia non serve il Calenda - CarmineCiardul2 : Nella vita ho sempre cercato il confronto. Le opinioni altrui a volte modificavano le mie. In questa epoca di fake… -