Musk ha deciso | non vuole più comprare Twitter La società la pensa diversamente

Dopo settimane di tira e molla, l'imprenditore fa saltare l'accordo da 44 miliardi Alla fine lo strappo è arrivato: Elonhadi ritirare l'offerta da 44 miliardi per acquistare Twitter. Lo comunicazione è arrivata dalla Sec, la società che controlla la Borsa Usa. E come previsto, Twitter non è rimasta a ...Dopo mesi di tira e molla, annunci e smentite e molti molti cinguettii, Elonhadi ritirare l'offerta da 44 miliardi per acquistare Twitter . Il social media "non ha rispettato gli obbighi contrattuali e non ha fornito le informazioni richieste", si legge nella ...Elon Musk ha deciso di ritirare l’offerta da 44 miliardi per acquistare Twitter. Dopo mesi di tira e molla tra annunci e smentite, il multimiliardario ha deciso di tornare sui suoi passi. Il social me ...Ritirata l’offerta da 44 miliardi. Immediata la replica del social media, che annuncia l’intenzione di volergli fare causa ...