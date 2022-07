"Ma perché un italiano...". Sgarbi provoca sul bimbo morto a Sharm: si scatena l'inferno (Di sabato 9 luglio 2022) Vittorio Sgarbi ha fatto arrabbiare un sacco di gente con un tweet in cui ha criticato chi sceglie di andare in vacanza a Sharm el Sheikh piuttosto che rimanere in Italia. La località balneare egiziana è finita su tutti i giornali questa settimana a causa dei tragici eventi che hanno riguardato una famiglia palermitana: un bimbo di soli 6 anni ha perso la vita a causa di un'intossicazione alimentare. Pur non avendo citato apertamente il fatto di cronaca, è chiaro che Sgarbi abbia preso spunto da quello per la sua critica: “Leggo che quest'anno molti italiani vanno al mare in Egitto. Ma perché un italiano deve cercare a Sharm el Sheik quello che ha in casa? No, grazie. Andate a Caorle (Veneto), Samperi (Ragusa), Arcomagno (Calabria) o nella spiaggia rosa di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Vittorioha fatto arrabbiare un sacco di gente con un tweet in cui ha criticato chi sceglie di andare in vacanza ael Sheikh piuttosto che rimanere in Italia. La località balneare egiziana è finita su tutti i giornali questa settimana a causa dei tragici eventi che hanno riguardato una famiglia palermitana: undi soli 6 anni ha perso la vita a causa di un'intossicazione alimentare. Pur non avendo citato apertamente il fatto di cronaca, è chiaro cheabbia preso spunto da quello per la sua critica: “Leggo che quest'anno molti italiani vanno al mare in Egitto. Maundeve cercare ael Sheik quello che ha in casa? No, grazie. Andate a Caorle (Veneto), Samperi (Ragusa), Arcomagno (Calabria) o nella spiaggia rosa di ...

