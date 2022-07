Invalsi, competenze e conoscenze: un trinomio che non funziona. Lettera (Di sabato 9 luglio 2022) Inviata da Mario Bocola - Alla luce dei risultati Invalsi è necessario dire: “Basta con questa didattica delle competenze, torniamo alle conoscenze!”. Basta con tutte queste chiacchiere inutili sulle competenze che ci fanno lambiccare il cervello a discapito del sapere disciplinare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 luglio 2022) Inviata da Mario Bocola - Alla luce dei risultatiè necessario dire: “Basta con questa didattica delle, torniamo alle!”. Basta con tutte queste chiacchiere inutili sulleche ci fanno lambiccare il cervello a discapito del sapere disciplinare. L'articolo .

