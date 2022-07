Giappone: rugby, 1? di silenzio prima del match con la Francia in memoria di Abe (Di sabato 9 luglio 2022) Tokyo, 9 lug. – (Adnkronos) – Momenti di forte commozione al Tokyo Stadium prima del test-match di rugby tra Giappone e Francia. Le due nazionali hanno ricordato l’ex premier nipponico Shinzo Abe, assassinato ieri durante un comizio elettorale. Le due formazioni gli hanno reso omaggio con un minuto di silenzio prima dell’incontro che ha visto prevalere 20-15 i transalpini. prima del via il capitano dei ‘Bleus’, Charles Ollivon, ha consegnato agli avversari un mazzo di fiori e una maglia della sua nazionale personalizzata con il nome di Abe. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 9 luglio 2022) Tokyo, 9 lug. – (Adnkronos) – Momenti di forte commozione al Tokyo Stadiumdel test-ditra. Le due nazionali hanno ricordato l’ex premier nipponico Shinzo Abe, assassinato ieri durante un comizio elettorale. Le due formazioni gli hanno reso omaggio con un minuto didell’incontro che ha visto prevalere 20-15 i transalpini.del via il capitano dei ‘Bleus’, Charles Ollivon, ha consegnato agli avversari un mazzo di fiori e una maglia della sua nazionale personalizzata con il nome di Abe. L'articolo CalcioWeb.

