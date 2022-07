Pubblicità

solopallone : Eurodonne: l'Olanda di misura, battuto il Portogallo - CORNERNEWS24 : #Calcio - Eurodonne: l'Olanda di misura, battuto il Portogallo Finisce 3-2. Le 'Orange' guidano il Girone assieme alla Svezia - glooit : Eurodonne: l'Olanda di misura, battuto il Portogallo leggi su Gloo - TuttoCagliari : Eurodonne: Portogallo e Svizzera di dividono la posta - CORNERNEWS24 : #Calcio - Eurodonne: Portogallo e Svizzera di dividono la posta A Wigan finisce 2-2 dopo doppio vantaggio nel pt delle elvetiche -

Agenzia ANSA

Nella classifica del Girone, Olanda, Svezia,e Svizzera hanno un punto ciascuno. . 9 luglio 2022Ripescato a seguito dell'esclusione della Russia dalle competizioni Uefa, ilsfiderà le olandesi mercoledì 13 luglio, sempre a Wigan; le rossocrociate, invece, se la vedranno contro la ... Eurodonne: l'Olanda di misura, battuto il Portogallo L'Olanda ha battuto il Portogallo 3-2 (2-1) in una partita della 2/a giornata del Girone C dell'Europeo femminile di calcio disputata sul terreno del Leight Sports Village di Leight (Inghilterra). (AN ...La Svizzera e il Portogallo si sono divise la posta in palio e il dominio per ciascuna frazione di gioco: alla fine hanno pareggiato 2-2 a Wigan (Inghilterra) ...