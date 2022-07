Ultime Notizie – Crollo Marmolada, secondo giorno di ricerche via terra (Di venerdì 8 luglio 2022) Sono riprese le ricerche via terra nell’area interessata dal Crollo del ghiacciaio della Marmolada, a valle della colata, dove domenica 3 luglio sono stati travolti dalla valanga una decina di escursionisti. All’alba, dopo un veloce briefing, l’elicottero ha portato in quota gli operatori per ispezionare la parte più bassa del distaccamento dove le condizioni di sicurezza sono maggiori e dove ‘sentinelle’ e sirene garantirebbero la possibilità di fuga in caso di nuovi crolli. A lavoro ci sono 14 soccorritori con due cani della Guardia di finanza che andranno avanti per qualche ora, poi si continuerà a ispezionare la zona con i droni, più sicuri quando le temperature sul ghiaccio aumentano. Ieri gli operatori sono riusciti a individuare e recuperare la decima vittima della slavina. Il bilancio è di sei vittime ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 8 luglio 2022) Sono riprese levianell’area interessata daldel ghiacciaio della, a valle della colata, dove domenica 3 luglio sono stati travolti dalla valanga una decina di escursionisti. All’alba, dopo un veloce briefing, l’elicottero ha portato in quota gli operatori per ispezionare la parte più bassa del distaccamento dove le condizioni di sicurezza sono maggiori e dove ‘sentinelle’ e sirene garantirebbero la possibilità di fuga in caso di nuovi crolli. A lavoro ci sono 14 soccorritori con due cani della Guardia di finanza che andranno avanti per qualche ora, poi si continuerà a ispezionare la zona con i droni, più sicuri quando le temperature sul ghiaccio aumentano. Ieri gli operatori sono riusciti a individuare e recuperare la decima vittima della slavina. Il bilancio è di sei vittime ...

