Traffico Roma del 08-07-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto code perintenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra la via Laurentina è l’uscita per la diramazioneSud intensoanche sulla tangenziale est con code tra via Tiburtina e l’uscita per la A24 code sulla via Pontina tra il raccordo e Castelno verso Pomezia chiusa lo ricordiamo per un incendio di giorni il tratto di via di Pratica tra via Arno e la via Pontina domani sabato 9 luglio a Circo Massimo il concerto dei maneskin chiuso lo ricordiamo il tratto di via dei Cerchi tra via di San Gregorio via dell’Ara massima di Ercole per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per ...