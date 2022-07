Stranger Things 4 è la seconda serie più vista di sempre: qual è la prima (Di venerdì 8 luglio 2022) Stranger Things sta scalando tutte le classifiche e in breve tempo è diventata una delle serie tv più viste di sempre, ma quale è la prima? Stranger Things sta scalando sempre di più la classifica delle serie più viste di sempre. Lo show prodotto da Netflix ha raggiunto il secondo posto della classifica, ma non è detto che non possa raggiungere il primo posto. Stranger Things una delle serie tv più viste (Instagram)Il primo luglio è stata pubblicata la seconda parte della quarta stagione di Stranger Things. Nonostante siano passati pochi giorni dall’uscita del volume 2 dello show ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 8 luglio 2022)sta scalando tutte le classifiche e in breve tempo è diventata una delletv più viste di, mae è lasta scalandodi più la classifica dellepiù viste di. Lo show prodotto da Netflix ha raggiunto il secondo posto della classifica, ma non è detto che non possa raggiungere il primo posto.una delletv più viste (Instagram)Il primo luglio è stata pubblicata laparte della quarta stagione di. Nonostante siano passati pochi giorni dall’uscita del volume 2 dello show ...

Pubblicità

NetflixIT : Ci siamo finalmente: Stranger Things 4 Vol. 2 è ora disponibile ????? - NetflixIT : Nome più quotato per il fantamorto Stranger Things : - tu se spoileri la parte 2 - NetflixIT : Qui solo per ricordarvi che domani arriva Stranger things 4 vol.2 *Inserire AspettandoIlVolume2Così.jpeg - fragoIixie : il sottosopra di stranger things è bloccato in un determinato lasso temporale ecco io ancora ferma alla god’s menu… - xkeigos : @satellitehlJade nooooo mi dispiace :( comunque stanotte sembrava stranger things camera mia, si sono accese mille luci a intermittenza?? -