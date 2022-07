Sophia Bush, tutte le volte che ha incantato il red carpet con i suoi look (Di venerdì 8 luglio 2022) Sophia Bush ha segnato i primi anni del 2000 recitando in One Tree Hill, serie TV che fa ancora sognare il pubblico del piccolo schermo che chiede a gran voce un revival. Sophia Bush deve la sua fama ad una serie TV che ha animato i primi Anni 2000. I Millennials ricorderanno con grande affetto One Tree Hill, andata in onda dal 2003 fino al 2012. Una serie TV che ha generato grande nostalgia di recente, al punto che l’attrice ha lanciato un podcast a tema coinvolgendo anche altri colleghi del set. Nel frattempo, il cast – complice anche la nuova tendenza televisiva – sta valutando la possibilità di un revival. Crediti: Sophia Bush/InstagramMa Sophia Bush non è vincolata soltanto al ruolo di Brooke Davis. La sua carriera è andata avanti anche grazie a ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 8 luglio 2022)ha segnato i primi anni del 2000 recitando in One Tree Hill, serie TV che fa ancora sognare il pubblico del piccolo schermo che chiede a gran voce un revival.deve la sua fama ad una serie TV che ha animato i primi Anni 2000. I Millennials ricorderanno con grande affetto One Tree Hill, andata in onda dal 2003 fino al 2012. Una serie TV che ha generato grande nostalgia di recente, al punto che l’attrice ha lanciato un podcast a tema coinvolgendo anche altri colleghi del set. Nel frattempo, il cast – complice anche la nuova tendenza televisiva – sta valutando la possibilità di un revival. Crediti:/InstagramManon è vincolata soltanto al ruolo di Brooke Davis. La sua carriera è andata avanti anche grazie a ...

Pubblicità

starcrossed_91 : Ma in che senso Sophia Bush fa 40 anni?? #happybirthdaysophiabush - lmjbush : SOPHIA BUSH É OFICIALMENTE MIDDLE-AGED - ElJeffeDaOso : Sophia Bush on Chicago PD Me : ???????????????????????????????? - theway1lovedyou : Possiamo parlare di Jesse Lee Soffer e Sophia Bush per favore grazie -