Si tuffa nel lago | ma non riemerge più | così muore un ragazzo di 21 anni

(Di venerdì 8 luglio 2022) Viterbo. Una tragedia in piena regola: undi 21è morto neldi Bolsena mentre si divertiva arsi dal molo con gli amici. Un dramma che arriva come un fulmine a ciel sereno per la famiglia e la comunità tutta: il fatto è accaduto nel pomeriggio della giornata di oggi, venerdì 8 luglio. Il dramma di oggi alBolsena Dopo le segnalazioni, i sommozzatori si sono messi alla ricerca del giovane, ritrovandolo a pochi metri dal molo, senza vita. Stando ad una prima e momentanea ricostruzione, la vittima, insieme a due altri amici, si erata in acqua nella zona di Capodimonte. Leggi anche: Terremoto suldi Bolsena: avvertito chiaramente nel Lazio e in Umbria Un tuffo con gli amici dal molo Undi 21 ...

