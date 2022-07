Rafa Nadal, infortunio ed addio a Wimbledon: Kyrgios in finale (Di venerdì 8 luglio 2022) Ancora tradito dal suo fisico logorato da mille battaglie all’interno dei vari terreni di gioco del tennis internazionale. Un’incredibile beffa che ha lasciato con l’amaro in bocca tutti gli appassionati della racchetta che pregustavano, con giusta logica, una finalissima sull’erba verde di Wimbledon 2022 tutta da vedere. Rafa Nadal non sfiderà Novak Djokovic, probabile finalista del torneo anglosassone, e non ha potuto sfidare Nick Kyrgios, l’avversario eletto dal tabellone per la semifinale. Il maiorchino si è arreso ad un infortunio che ha interessato la sua fascia addominale. Nei quarti, il tennista iberico era riuscito ad arginare il dolore, ma nella giornata di ieri ha dovuto alzare bandiera bianca. L’avversario australiano vola in finale ed oggi attenderà di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Ancora tradito dal suo fisico logorato da mille battaglie all’interno dei vari terreni di gioco del tennis internazionale. Un’incredibile beffa che ha lasciato con l’amaro in bocca tutti gli appassionati della racchetta che pregustavano, con giusta logica, una finalissima sull’erba verde di2022 tutta da vedere.non sfiderà Novak Djokovic, probabile finalista del torneo anglosassone, e non ha potuto sfidare Nick, l’avversario eletto dal tabellone per la semi. Il maiorchino si è arreso ad unche ha interessato la sua fascia addominale. Nei quarti, il tennista iberico era riuscito ad arginare il dolore, ma nella giornata di ieri ha dovuto alzare bandiera bianca. L’avversario australiano vola ined oggi attenderà di ...

