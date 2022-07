Porte chiuse per Clarissa Selassiè, addio sogni di gloria: una bocciatura dolorosa (Di venerdì 8 luglio 2022) Brutta notizia per l’ex gieffina Clarissa Selassiè che dovrà rinviare il suo ritorno sul piccolo schermo quando invece sembrava sicuro. Clarissa Selassié – Screenshot YoutubeDelle tre principessine etiopi, Clarissa Selassiè è senza dubbio quella più spigliata e più desiderosa di intraprendere una carriera televisiva, dopo la ribalta raggiunta con il GF Vip. Ma purtroppo per lei ci sarà ancora da attendere. Secondo la notizia lanciata in queste ore da Pipol Tv, la giovane principessa ha dovuto incassare una bocciatura senza appello. Qualche settimana fa si parlava della sua partecipazione a uno dei programmi più in vista della Rai. Anzi, la sua presenza era data quasi per certa, e invece pare che il conduttore della trasmissione abbia valutato negativamente il suo ... Leggi su ck12 (Di venerdì 8 luglio 2022) Brutta notizia per l’ex gieffinache dovrà rinviare il suo ritorno sul piccolo schermo quando invece sembrava sicuro.Selassié – Screenshot YoutubeDelle tre principessine etiopi,è senza dubbio quella più spigliata e più desiderosa di intraprendere una carriera televisiva, dopo la ribalta raggiunta con il GF Vip. Ma purtroppo per lei ci sarà ancora da attendere. Secondo la notizia lanciata in queste ore da Pipol Tv, la giovane principessa ha dovuto incassare unasenza appello. Qualche settimana fa si parlava della sua partecipazione a uno dei programmi più in vista della Rai. Anzi, la sua presenza era data quasi per certa, e invece pare che il conduttore della trasmissione abbia valutato negativamente il suo ...

