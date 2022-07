L’invasione russa in Ucraina sta avendo un serio impatto sull’industria italiana (Di venerdì 8 luglio 2022) Se non avete ancora ascoltato “La teoria della moda”, il podcast di Giuliana Matarrese per Linkiesta Eccetera dedicato al fashion system, cliccate qui. Ci sono delle sanzioni comminate, e c’è anche chi le sfida. C’è una guerra che va avanti da mesi, anche se speravamo si esaurisse in breve tempo, e con un lieto fine. C’è un mercato del parallelo, che quelle sanzioni le vuole aggirare – uno scenario prevedibile – e nel mezzo c’è anche l’impatto dei social, che tutto deforma e tutto ingigantisce, partendo dai gesti filo-nazionalisti di influencer russe armate di cesoie e pronte a distruggere le borse Chanel che a loro non è più concesso comprare, passando per le pressioni, che proprio dai social arrivavano, nei confronti delle maison. Cosa vuol dire, per la moda, nel pratico, il protrarsi dello scontro tra Russia e Ucraina? E com’è la situazione a più ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 8 luglio 2022) Se non avete ancora ascoltato “La teoria della moda”, il podcast di Giuliana Matarrese per Linkiesta Eccetera dedicato al fashion system, cliccate qui. Ci sono delle sanzioni comminate, e c’è anche chi le sfida. C’è una guerra che va avanti da mesi, anche se speravamo si esaurisse in breve tempo, e con un lieto fine. C’è un mercato del parallelo, che quelle sanzioni le vuole aggirare – uno scenario prevedibile – e nel mezzo c’è anche l’dei social, che tutto deforma e tutto ingigantisce, partendo dai gesti filo-nazionalisti di influencer russe armate di cesoie e pronte a distruggere le borse Chanel che a loro non è più concesso comprare, passando per le pressioni, che proprio dai social arrivavano, nei confronti delle maison. Cosa vuol dire, per la moda, nel pratico, il protrarsi dello scontro tra Russia e? E com’è la situazione a più ...

