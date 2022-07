L' ex premier giapponese Shinto Abe ferito da colpi arma fuoco ' In gravi condizioni'

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'ex premier giapponese Shinzo Abe è stato colpito da colpi di arma da fuoco, nella città di Nara, durante un comiz… - RaiNews : Attentato all'ex premier giapponese: colpito alla schiena con 2 colpi sparati a distanza ravvicinata. Shinzo Abe er… - Agenzia_Italia : L'ex premier giapponese 'non mostra segni vitali'. Potrebbe esserci il fanatismo religioso dietro l'attentato - aitantena : RT @rassegnally: Il momento dell’attentato all’ex premier giapponese Shinzo #Abe, in fin di vita dopo essere stato raggiunto da due colpi d… - FlaviaLucenti : RT @Agenzia_Ansa: L'ex premier giapponese Shinzo Abe è stato colpito da colpi di arma da fuoco, nella città di Nara, durante un comizio ele… -

- E' stato colpito al torace da colpi di arma da fuoco, almeno due, sparati alle spalle e a distanza ravvicinata, cadendo a terra sanguinante e privo di sensi. L'attentato è avvenuto a Nara, nel ...Il 42enne Tetsuya Yamagami è residente a Nara, città dove Abe stava tenendo un comizio Il presunto assalitore dell' exShinzo Abe è un ex militare, membro della marina delle forze di auto difesa giapponesi. Lo ha reso noto l'emittente Fuji Tv, ricordando che è stato arrestato immediatamente. La ...ROMA (ITALPRESS) - L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe si trova ricoverato in condizioni critiche, dopo l'attentato di cui è rimasto ...L'ex premier nipponico Shinzo Abe, raggiunto da colpi di arma da fuoco durante un evento elettorale nel Giappone centrale, "sembrerebbe non mostrare segnali vitali" nei primi esami fatti sulla funzion ...