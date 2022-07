Lega contro cannabis e ius scholae, Giorgetti promette ostruzionismo (Di venerdì 8 luglio 2022) Riunione con i deputati per i vertici della Lega, che confermano la loro opposizione ai disegni di legge sulla depenalizzazione della coltivazione domestica di cannabis e lo ius scholae. Salvini riunisce i suoi e li prepara ad un’aspra opposizione contro due “controversi” ddl. “Faranno tutto il possibile” per bloccare le proposte, se dovessero arrivare in Aula. Così ha dichiarato il capogruppo Riccardo Molinari, confermando l’impossibilità di un dialogo e la posizione ostruzionista. Anche Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, ha affermato che “la Lega si metterà giustamente di traverso con tutti i mezzi possibili.” “C’è una bella discussione” interna al partito salviniano, secondo il ministro, relativamente all’ipotesi di un Draghi bis. Apparentemente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Riunione con i deputati per i vertici della, che confermano la loro opposizione ai disegni di legge sulla depenalizzazione della coltivazione domestica die lo ius. Salvini riunisce i suoi e li prepara ad un’aspra opposizionedue “versi” ddl. “Faranno tutto il possibile” per bloccare le proposte, se dovessero arrivare in Aula. Così ha dichiarato il capogruppo Riccardo Molinari, confermando l’impossibilità di un dialogo e la posizione ostruzionista. Anche Giancarlo, ministro dello Sviluppo economico, ha affermato che “lasi metterà giustamente di traverso con tutti i mezzi possibili.” “C’è una bella discussione” interna al partito salviniano, secondo il ministro, relativamente all’ipotesi di un Draghi bis. Apparentemente ...

Pubblicità

rulajebreal : Il Parlamento UE ???? vota per inserire in carta dei diritti il diritto all’aborto sicuro e legale. Tutti i 3 partiti… - ignaziocorrao : Nella risoluzione del Parlamento europeo per inserire l’ #aborto tra i diritti fondamentali secondo voi chi, dei pa… - ciropellegrino : La #Lega non ha mai visto a teatro o letto il testo di 'Natale in casa Cupiello'. Questi emendamenti contro… - FRANCESRAUCCIO : RT @Iperbole_: Ieri il Parlamento europeo ha detto sì all'inserimento dell'aborto nella Carta dei diritti UE. A votare contro Lega, Fratel… - Cosmicpolitan_ : RT @Iperbole_: Ieri il Parlamento europeo ha detto sì all'inserimento dell'aborto nella Carta dei diritti UE. A votare contro Lega, Fratel… -