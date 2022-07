Kenan Yildiz alla Juventus: tutto sul calciatore che ha stregato i bianconeri, le caratteristiche e la vita fuori dal campo | VIDEO (Di venerdì 8 luglio 2022) La Juventus continua a fare la voce grossa sul fronte calciomercato, per il presente e per il futuro. I bianconeri sono attivissimi con l’intenzione di costruire una squadra molto forte da consegnare all’allenatore Allegri. Sono già arrivati calciatori del calibro di Pogba e Di Maria, i bianconeri sono in contatto per concludere altre trattative: la cessione di de Ligt e gli arrivi di un difensore, un centrocampista e un attaccante. Nel frattempo è stato piazzato un colpo importante per il futuro: Kenan Yildiz, il gioiellino che i bianconeri hanno strappato al Bayern Monaco. Chi è Kenan Yildiz La Juventus si è assicurata le prestazioni di Kenan Yildiz, un calciatore considerato un ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 8 luglio 2022) Lacontinua a fare la voce grossa sul fronte calciomercato, per il presente e per il futuro. Isono attivissimi con l’intenzione di costruire una squadra molto forte da consegnare all’allenatore Allegri. Sono già arrivati calciatori del calibro di Pogba e Di Maria, isono in contatto per concludere altre trattative: la cessione di de Ligt e gli arrivi di un difensore, un centrocampista e un attaccante. Nel frattempo è stato piazzato un colpo importante per il futuro:, il gioiellino che ihanno strappato al Bayern Monaco. Chi èLasi è assicurata le prestazioni di, unconsiderato un ...

Pubblicità

romeoagresti : #Juventus, definiti anche gli ultimi dettagli: preso Kenan Yildiz // Done deal: Juventus have completed the signing… - romeoagresti : Come anticipato da @FabrizioRomano, la #Juventus su Kenan Yildiz del Bayern fa sul serio: c’è ancora da sistemare q… - ZonaBianconeri : RT @CalcioWeb: #KenanYildiz è un nuovo calciatore della #Juventus: tutto sul talento che ha stregato i bianconeri - CalcioWeb : #KenanYildiz è un nuovo calciatore della #Juventus: tutto sul talento che ha stregato i bianconeri - MARCO196913 : RT @romeoagresti: #Juventus, definiti anche gli ultimi dettagli: preso Kenan Yildiz // Done deal: Juventus have completed the signing of Ke… -