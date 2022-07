Jerry Harris, ex star di Netflix condannato a 12 anni di carcere per crimini sessuali su minori (Di venerdì 8 luglio 2022) Jerry Harris è stato condannato per crimini sessuali su minori: è famoso per essere stato tra i protagonisti della docuserie Cheer disponibile su Netflix Jerry Harris, protagonista della docuserie Netflix Cheer, è stato condannato 12 anni di carcere e a 8 anni di libertà vigilata per crimini sessuali su minori, come riferisce la BBC. Harris, che il prossimo 14 luglio compirà 23 anni, era stato arrestato nel settembre 2020, prima della lettura della sentenza ha chiesto scusa alle sue vittime. Le manette per Jerry Harris erano scattate ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 luglio 2022)è statopersu: è famoso per essere stato tra i protagonisti della docuserie Cheer disponibile su, protagonista della docuserieCheer, è stato12die a 8di libertà vigilata persu, come riferisce la BBC., che il prossimo 14 luglio compirà 23, era stato arrestato nel settembre 2020, prima della lettura della sentenza ha chiesto scusa alle sue vittime. Le manette pererano scattate ...

