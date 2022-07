Inter, incontro con il Torino per Bremer: i nerazzurri accelerano (Di venerdì 8 luglio 2022) E’ partita l’offensiva dell’Inter per Bremer. I nerazzurri sono entrati nell’ordine di idee di dire addio a Skriniar – sempre più vicino al PSG – e si stanno muovendo per portare a Milano un sostituto all’altezza. I contatti con l’entourage del brasiliano sono avviati ormai da diversi mesi ma, nel pomeriggio di giovedì 7 luglio, a Milano è andato in scena il primo incontro ufficiale tra i nerazzurri e il Torino per cercare di chiudere l’operazione il prima possibile. Il direttore sportivo dell’Inter, Ausilio, si è seduto al tavolo con il ds granata Vagnati e il suo braccio destro Moretti con l’obiettivo di trovare la quadra ad un affare che dovrebbe portare nelle casse del club di Cairo circa 40 milioni complessivi. Al summit ha partecipato anche Paolo Busardò, agente ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) E’ partita l’offensiva dell’per. Isono entrati nell’ordine di idee di dire addio a Skriniar – sempre più vicino al PSG – e si stanno muovendo per portare a Milano un sostituto all’altezza. I contatti con l’entourage del brasiliano sono avviati ormai da diversi mesi ma, nel pomeriggio di giovedì 7 luglio, a Milano è andato in scena il primoufficiale tra ie ilper cercare di chiudere l’operazione il prima possibile. Il direttore sportivo dell’, Ausilio, si è seduto al tavolo con il ds granata Vagnati e il suo braccio destro Moretti con l’obiettivo di trovare la quadra ad un affare che dovrebbe portare nelle casse del club di Cairo circa 40 milioni complessivi. Al summit ha partecipato anche Paolo Busardò, agente ...

