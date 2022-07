Gratta e Vinci ‘Il re vincente’ | il numero di biglietti vincenti in giro

(Di venerdì 8 luglio 2022) Nuovo arrivato nella famiglia, ‘Il Reha già colpito in molti. Ma quanti tagliandisi possono trovare? La famiglia deiè sempre in evoluzione. Tra il restyling dei tagliandi più “anziani” ai quali si è affezionati e novità è sempre un continuo aggiornamento. Soprattutto nel 2022 nel L'articolo proviene da Consumatore.com.

Non si sa chi li abbia vinti e in quale tabaccheria, ma quel che è certo è che ieri sera un cittadino di Condove è stato baciato dalla fortuna. 1 milione di euro, tanto il valore delacquistato al costo di 20 euro e parte della nuova serie 'Nuovo 100 X' per la quale è prevista una vincita massima di 5 milioni di euro.Arriva il nuovoIl Re vincente. Il biglietto ha un costo di 10 euro e ha un montepremi che va da un minimo di 10 a 2 milioni di euro. Come funzione Il re vincente Ilè composto da due ...Gratta e Vinci, 2 milioni di euro con il nuovo biglietto il "Re Vincente": ecco cosa devi guardare e tutto quello che c'è da sapere ...Tutto quel che c'è da sapere sul nuovo gratta e vinci Il Re Vincente: come funziona, quando e quanto si vince, il gioco bonus. Arriva il nuovo gratta e vinci Il Re vincente. Il biglietto ha un costo d ...