Gazzetta: il Napoli non è in svendita, l'assalto a Koulibaly non è riuscito (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Napoli non è in svendita, vuole trattenere i suoi big. l'assalto a Koulibaly non è riuscito. Lo scrive, sulla Gazzetta dello Sport, Maurizio Nicita. "Una politica di mercato che per i tifosi è difficile da capire, visto che quel "tutti vendibili" terrorizza l'appassionato. Ma il Napoli non è in svendita e si prepara a "resistere" per tenere i propri big. l'assalto a Kalidou Koulibaly è tutt'altro che riuscito e ancora la situazione è in evoluzione. Così come se Victor Osimhen dovesse partire, sarebbe di fronte a una "proposta indecente", cioè oltre i cento milioni di euro. Un po' come la Juve sta facendo per De Light, solo che sul piano della comunicazione il Napoli non spicca."

