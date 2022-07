Denunciato e fermato per furto aggravato, assolto dal giudice (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Era stato Denunciato e fermato, all’epoca dei fatti, per furto aggravato a carico di una persona. Oggi al Tribunale di Benevento il giudice Fallarino ha assolto Giuseppe Pizzone, un 32enne del posto, difeso dall’avvocato Gerardo Giorgione, perché è stato certificato che l’aggravante non esisteva. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Era stato, all’epoca dei fatti, pera carico di una persona. Oggi al Tribunale di Benevento ilFallarino haGiuseppe Pizzone, un 32enne del posto, difeso dall’avvocato Gerardo Giorgione, perché è stato certificato che l’aggravante non esisteva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

anteprima24 : ** Accusato di furto aggravato, assolto beneventano ** - palermo24h : Agrigento. Denunciato gambiano, fermato per un controllo, trovato con la droga - SiciliaTV : Durante una perquisizione personale è stato trovato in possesso di una decina di grammi di sostanza... #Agrigento… - cagliarilivemag : Cagliari. Per la seconda volta fermato alla guida dell'auto senza patente, denunciato un 20enne - cagliarilivemag : -