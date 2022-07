Crollo Marmolada, trovati altri resti (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – I soccorritori, impegnati per il secondo giorno consecutivo nelle ricerche via terra sulla Marmolada dopi il Crollo, hanno trovato altri resti umani. Lo apprende l’Adnkronos da fonti investigative. Solo il dna, su cui lavorano i carabinieri del Ris di Parma, potrà dare una risposta sull’identità dell’escursionista individuato ora e travolto domenica 3 luglio da una valanga di ghiaccio e rocce. Il bilancio ufficiale è fermo a dieci vittime, di cui quattro ancora senza nome. La lista dei decessi potrebbe fermarsi a 11 se i corpi non identificati dovessero appartenere ai cinque dispersi, due coppie venete e un 22enne, reclamati dalle famiglie. Ma per avere un bilancio ufficiale bisognerà attendere ancora domani o domenica quando dai laboratori del Ris arriveranno le risposte scientifiche. Sono riprese ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – I soccorritori, impegnati per il secondo giorno consecutivo nelle ricerche via terra sulladopi il, hanno trovatoumani. Lo apprende l’Adnkronos da fonti investigative. Solo il dna, su cui lavorano i carabinieri del Ris di Parma, potrà dare una risposta sull’identità dell’escursionista individuato ora e travolto domenica 3 luglio da una valanga di ghiaccio e rocce. Il bilancio ufficiale è fermo a dieci vittime, di cui quattro ancora senza nome. La lista dei decessi potrebbe fermarsi a 11 se i corpi non identificati dovessero appartenere ai cinque dispersi, due coppie venete e un 22enne, reclamati dalle famiglie. Ma per avere un bilancio ufficiale bisognerà attendere ancora domani o domenica quando dai laboratori del Ris arriveranno le risposte scientifiche. Sono riprese ...

